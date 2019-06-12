Başkentteki sağanak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentte etkili olan sağanakta su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, selden zarar gören konut ve iş yerlerinde su tahliyesinin ardından temizlik çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, belediye tarafından vatandaşlara metro, otobüs ekranlarından ve sosyal medya üzerinden anlık ve günlük hava şartlarına yönelik uyarılarda bulunuluyor.



