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Başkentteki eski havagazı fabrikası kaldırıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesince, metruk halde bulunan eski havagazı ve elektrik üretim fabrikası kaldırıldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:25
Başkentteki eski havagazı fabrikası kaldırıldı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır metruk halde bulunan eski havagazı ve elektrik üretim fabrikasının söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir dönem asbest iddialarıyla gündeme gelen fabrikanın, asbestle ilgili yönetmelik dikkate alınarak söküldüğü ve alanın temizlendiği belirtildi.

Yıkım çalışmalarının, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi'nin 27 Eylül 2017'de yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmasının ardından yeniden başlanıp bitirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Asbestle ilgili çalışmalarda, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ve konuyla ilgili yönetmelikler hükümlerine göre asbest söküm uzmanlarından oluşan ekip tarafından söküm ve temizliğe başladık. Çalışmalarımız 2017 yılının mayıs ayı ortasında tamamlandı. 19 Kasım 2017'de fabrikanın 15 noktasından Türkak tarafından yetkili laboratuvarca numune alınarak inceleme yapıldı. 22 Kasım 2017'de laboratuvar sonuçlarının olumlu şekilde gelmesinin ardından fabrikanın metal aksamlarının söküm ve yıkımına başladık. 26 Aralık'ta da söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları bitirilerek, uzun zamandan beri metruk halde bulunan eski Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikasının yıkım süreci tamamlanmış oldu."

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiFabrikaHavagazı
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