Başkentteki ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı bakanlıklarda çalışan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Soruşturma



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 28 Kasım'da ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 15'i Tarım ve Orman Bakanlığında, 4'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ve 8'i ise çeşitli kurumlarda çalışan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.