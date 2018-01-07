Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı Keçiören istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 06 UG 028, 41 YL 114 ve 06 JZ 834 plakalı...