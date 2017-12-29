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Başkent'te zabıta denetimleri

- Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimleri artırdı

29 Aralık 2017 Cuma 10:40
Başkent'te zabıta denetimleri
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda üretim tesislerinde uyguladığı rutin denetimlerini yılbaşı öncesi arttırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da faaliyet gösteren üretim tesislerinde yapılan ani denetimlerde, hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpleri ve genel temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı gıda mühendisleri ve veterinerler eşliğinde işyerlerinde eldiven, bone, önlük, kılık-kıyafet, düzen, depo temizliği, havalandırma, dinlenme odaları, soğuk hava depoları ile kullanılan aletleri inceledi.

İnsan sağlığını tehdit etmeyecek bir ortamda gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığını yerinde denetleyen ekipler, dağıtım ve satış noktaları bulunan bir tavuk entegre tesisi ile kuruyemiş üretim tesisine yaptıkları denetimde, genel temizlik, düzen, hijyen koşullarının yerine getirildiğini ve kurallara uyulduğunu tespit etti.

Kurallara uygun üretim yapan tesislere teşekkür eden yetkililer, yılbaşı nedeniyle imalathanelerde gıda üretim ve satışına ilişkin kontrollerin artırıldığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiDenetimZabıta
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