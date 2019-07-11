Başkentte yöresel ürünler pazarı açıldı

ANKARA (AA) - Başkentte İhya Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yöresel ürünler pazarı açıldı.

Altınpark'ta yapılan duanın ardından açılan pazarda, Türkiye'nin değişik yörelerinden getirilen gıda, el sanatları ve mobilyalar satışı sunuldu. Satıştan elde edilecek gelir, İhya Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapımına devam edilen külliye için harcanacak.

İhya Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akif Karakaya, pazar alanında satılan ürünlerin, ülkenin dört bir yanından vatandaşların para talep etmeden, hayır işlemek için gönderildiğini söyledi.

Yapılacak külliye içerisinde birçok sosyal faaliyetin de gerçekleştirebileceğini belirten Karakaya, "Külliyede mescitler, konferans salonları, kreş, yurt ve gençlerimizin spor yapabileceği alanlar olacak." diye konuştu.

Pazar alanı, 14 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.