Başkentte yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, OSTİM ile Kahramankazan arasında yolcu taşımacılığı yapan Sayit...