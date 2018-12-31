Başkentte yılbaşı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile yeni yıl kutlamaları için kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çankaya'daki uygulama noktası ve Esat Polis Merkezine giden Şahin, burada görev yapan polislerin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleriyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Şahin, gazetecilerin soruları üzerine, yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarımızın tamamı görevlerinin başındalar, görevlerini hakkıyla yerine getirmenin gayreti içindeler. Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek. İnşallah huzurlu ve rahat bir gece geçer. Vatandaşlarımız en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlar."