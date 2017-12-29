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Başkentte yılbaşı gecesi bazı yollar trafiğe kapatılacak

- Ankara'da yılbaşı tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

29 Aralık 2017 Cuma 16:13
Başkentte yılbaşı gecesi bazı yollar trafiğe kapatılacak
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ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince yeni yıl kutlamalarına ilişkin tedbirler kapsamında, araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, YHT, AŞTİ, oteller, AVM'ler, eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Pazar günü, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Güvenpark'ta yapılacak kutlamalarda saat 20.00'den etkinliklerin sonuna kadar, Atatürk Bulvarı'nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine kadar olan bölümü ve bulvara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

GMK Bulvarı ve bulvara açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı'ndan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar olan bölümü ve caddeye açılacak cadde ve sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi, GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı ile Kumrular Sokak ve buraya açılan sokakların tamamında çift yönlü araç trafiğine izin verilmeyecek.

Bahçelievler 7. Cadde'de yapılacak kutlamalar için saat 20.00'den etkinliklerin sonuna kadar, caddenin Milli Kütüphane girişinden 54. Cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapılacak kutlamalarda saat 20.00'den etkinliklerin sonuna kadar, caddenin Kuğulu Park Kavşak ile Esat Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde ve sokakların tamamı, Tunus Caddesi, tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı, Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Filistin Caddesi'nde yapılacak kutlamalarda ise saat 20.00'den etkinliklerin sonuna kadar, caddenin tamamı ile buraya açılan sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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Ankara ValiliğiKapalı YolYılbaşı
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