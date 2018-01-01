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Başkentte yeni yılın ilk bebeği "Alperen Kaan" oldu

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Alperen Kaan" adı verildi.Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen doğumla Asuman ve Yunus Uzuncakara çiftinin...

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:38
Başkentte yeni yılın ilk bebeği
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ANKARA (AA) - Başkentte, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Alperen Kaan" adı verildi.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen doğumla Asuman ve Yunus Uzuncakara çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. "Alperen Kaan" adı verilen erkek bebek, 3 kilo 540 gram doğdu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Alperen Kaan bebeğin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtığını bildirerek, "İnşallah vatana millete hayırlı ve sağlıklı bir evlat olarak büyür, güzel bir eğitim alır. Biz her zaman için bebeğimizi takip edeceğiz." dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Üstün, anne Asuman Uzuncakara'nın da gayet sağlıklı olduğunu ve doğumdan sonra bebeğine anne sütünü verdiğini ifade etti.

Anne Uzuncakara, üçüncü çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.

Farklı duygular yaşadığını belirten Yunus Uzuncakara da çocuğunun vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.

Başhekim Prof. Dr. Üstün, bebeğe altın hediye etti.

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AnkaraBebekYeni Yıl
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