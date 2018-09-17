Başkentte yeni eğitim öğretim yılında güvenlik tedbirleri

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Başkentte 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da okullarda aldığı önlemleri artırarak sürdürüyor.

Gazi Anadolu Lisesi çevresindeki denetimlere katılan asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk, AA muhabirine yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Geçen eğitim ve öğretim yılında aldıkları tedbirlerle öğrencilerin Ankara'da eğitimlerini güvenli bir şekilde tamamladıkları kaydeden Esertürk, bu yıl da eğitim ve öğretimin daha üst düzey bir güvenlik anlayışı içerisinde sürdürülmesini sağlamak için suç analizlerinden başlayarak veliler, öğretmenler ve Milli Eğitim yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, bu çalışmalar sonrası alanda nasıl görev alınacağıyla ilgili verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Bu çalışmalara uygun olarak, okul çevrelerinde öncelikle trafik güvenliği ile alakalı olarak trafik polislerinin uygulamalarına ağırlık verileceğini aktaran Esertürk, madde bağımlılığı ve çocukları rahatsız eden faktörler ile ilgili ise narkotimler başta olmak üzere Asayiş Toplum Destekli Polis ve Çocuk Şube görevlileri ile ilçe emniyet ekiplerinin görev alacağını vurguladı.

Esertürk, "Sadece eğitim öğretim yılı içerisinde değil, arka planda çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili, onlara zarar verebilecek alanların da kontrolü ve denetimiyle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de görev alacak." ifadelerini kullandı.

- Velilere uyarılar

Öğrenci velilerine de uyarılarda bulunan Esertürk, şunları kaydetti:

"Özellikle servis araçlarının seçiminde veliler belirleyici olsunlar. Biz ona da fırsat vermeden sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil, tüm süreç içerisinde özellikle araçların teknik donanımları ve sürücülerin araç kullanım alışkanlıkları dahil tamamını denetleyeceğiz. Sadece servis şöförlerinin değil, okuldaki kantin görevlilerinin yapılan araştırmalar neticesinde suç kayıtlarının olup olmadığına da bakacağız. Okul dışında çocuklarımızı etkileyebilecek kötü alışkanlıklar ve ortamlardan onları uzak tutacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için ana faktörler arsında başta veliler, okul yönetimi ve güvenlik tedbirleri olarak biz geliyoruz.

Çocukların arkadaşlıklarını ve alışkanlıklarını hem aile hem okul belirler ve denetlerse, daha ilgi alaka gösterip bu konular üzerinde duyarlı olursa, aynı oranda biz de dışarda çocuklarımızı ulaşabilecek her kötülükten uzak tutacağız. Bunu şöyle ifade edebiliriz, çocuklarımıza steril bölgeler oluşturacağız. Okulların etrafında çocuklarımıza zararlı alışkanlıkları edindirecek veya onları kötülüklere ulaştıracak her türlü şahıstan uzak tutacağız."

Murat Esertürk, yeni eğitim yılında emniyet olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

Uygulamaları takip eden Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Öztürk de emniyet yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öğrenci velisi İzzetin Sapanoğlu ise çocuklarının güvenli şekilde eğitim görmeleri için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek emniyet mensuplarına teşekkürlerini iletti.