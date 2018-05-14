Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde düzenlenecek "Cumhur İttifakına Destek" mitingi nedeni ile bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Osmanlı Ocakları Derneği organizasyonunda Keçiören İlçesi Dutluk Meydanın'da "Cumhur İttifakına Destek" mitingi düzenlenecek.

Miting nedeniyle saat 13.00’ten itibaren, miting sona erene kadar, Dutluk Meydanı ile Gülbaba Caddesi'nin 1112. Sokak keşimi ve Anavatan Caddesi kesişimi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları için araç trafiğine kapatılacak güzergahları dikkate almaları istendi.