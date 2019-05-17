Başkentte yangın

ANKARA (AA) - Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 arazöz ve 2 itfaiye tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının elektrik kaçağından çıktığı ileri sürüldü.