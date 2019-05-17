Başkentte yangın

- Siteler'deki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Başkentte yangın
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ANKARA (AA) - Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 arazöz ve 2 itfaiye tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kaçağından çıktığı ileri sürüldü.

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