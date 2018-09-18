Başkentte uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Başkentte 10-16 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 90 zanlıdan 26'sının tutuklandığı bildirildi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 30 operasyon düzenlendi.

3 kilo 35 gram uyuşturucu ve 107 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 90 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 42 kişi ise emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerinde bulunan 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 105 avro ile 25 bin 280 liraya el konuldu.