Başkentte uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Başkentte 23-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 103 kişiden 34'ü tutuklandı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Temmuz'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 28 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 19 kilo 874 gram uyuşturucu ve 441 hapın ele geçirildi, 103 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 58 kişi ise emniyet ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların adreslerindeki aramalarda tabanca, şarjör, av tüfeği, 4 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 985 dolar, 100 avro ile 41 bin 150 liraya el konuldu.