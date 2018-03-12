Başkentte uyuşturucuyla mücadele

- Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonları sırasında haklarında işlem yapılan 71 zanlıdan 27'si tutuklandı

Başkentte uyuşturucuyla mücadele
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ANKARA (AA) - Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-11 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 kilo 573 gram esrar, 197 gram eroin, 267 gram kokain, 1 gram metamfetamin, 94 gram skunk, 8 kök kenevir ile 39 bin 974 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 70, bulundurma ve benzer suçlardan ise 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 27'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 5 hassas terazi, 1 uyuşturucu imal düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen paraya el konuldu.





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