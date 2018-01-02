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Başkentte uyuşturucuyla mücadele

- Ankara'da 24-31 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 359 gram uyuşturucu ve 4 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 84 kişiden 29'u tutuklandı

02 Ocak 2018 Salı 16:13
Başkentte uyuşturucuyla mücadele
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ANKARA (AA) - Başkentte geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 359 gram uyuşturucu ve 4 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-31 Aralık tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 9 kilo 304 gram esrar, 16 kilo 674 gram eroin, 2 kilo 107 gram kokain, 527 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo 747 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 83, uyuşturucu bulundurma ve benzer suçlardan da bir zanlı hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan birer tabanca ve şarjör, 6 hassas terazi, 49 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 16 bin 275 liraya el konuldu.





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Ankara ValiliğiEsrarKokainUyuşturucu
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