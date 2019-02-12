Başkentte uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı - Etimesgut ilçesinde şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 7 kilogram esrar ile 11 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi