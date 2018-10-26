Başkentte uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte aracında bin 970 uyuşturucu hap ele geçirilen Ahmet U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, İstanbul'dan Ankara'ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takibe aldıkları aracı Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde durdurdu.
Ekipler, Ahmet U'nun kullandığı araçta yaptığı aramada satışa hazır halde bin 970 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.