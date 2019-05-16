Başkentte ulaşım milli bayramlarda da ücretsiz olacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisine, Başkanlık yazısıyla getirilen "dini ve milli bayramlarda toplu ulaşım araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesi" teklifi, bütün partilerin "evet" oyuyla kabul edildi.

Alınan karara göre EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattından oluşan toplu taşıma araçları, milli ve dini bayramlarda saat 06.00'dan 24.00'e kadar Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Meclisinde ayrıca Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa eden Ayhan Yılmaz'ın yerine Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazıya istinaden yedek üye Burak Koca meclis üyesi olarak seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 9'uncu birleşim için yarın 16.00'da toplanacak.

Muhabir: Ömer Olcay