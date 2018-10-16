Başkentte 'traktör' alarmı

ANKARA (AA) - Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

Psikolojik tedavi gördüğü belirlendi

Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, saat 09.30 sularında, polisin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün, yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşandığı ve söz konusu aracın Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın failinin, Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır.

Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Muhabir: Cankut Taşdan, Barış Gündoğan, Muhammed Boztepe