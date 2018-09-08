Başkentte trafik kazası: Biri bebek 8 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.Batıkent Kentkoop Mahallesi'ndeki 1844. Cadde'de 71 FC 305 plakalı hafif ticari araç ile 1587. Cadde'den gelen Hidayet Ö'nün...