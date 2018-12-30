Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

- Başkentte bir aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı - Yaralılardan biri sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı