Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Altındağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Yeşilkuşak Caddesi istikametinden merkez istikametine doğru seyreden E.K idaresindeki 06 DV 7228 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 06 FD 0771 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.



Park halindeki kamyonette bulunan V.T, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Araç içerisinde sıkışan E.K. ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralıların olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.