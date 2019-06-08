Başkentte trafik kazası

ANKARA (AA)- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden alt yola düştü.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.