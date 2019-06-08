Başkentte trafik kazası

ANKARA (AA)- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt yola düştü - Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu
ANKARA (AA)- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.