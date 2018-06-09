Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Çetin idaresindeki 34 ABJ 354 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi 1495 Cadde'de Yakup Tunçyürek yönetimindeki 06 AYR 82 plakalı otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DD 0375 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 06 AYR 82 plakalı otomobilin parçaları yola saçıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yakup Tunçyürek, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçlardaki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

- "Bomba patlar gibi bir ses geldi"

Görgü tanığı Ali Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın olduğu sırada sanki bomba patlamış gibi bir ses duyulduğunu belirterek, "Kazanın olduğu yere geldim. Yaralı yerde yatıyordu. Nabzına baktım çok zayıf atıyordu. 2 dakika içinde ambulans geldi ve yaralı hastaneye götürüldü." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.