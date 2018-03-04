Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Altındağ ilçesi Karapürçek mevkisinde İdris Yılmaz idaresindeki 06 AE 9370 plakalı minibüs ile İlhan Yavuz idaresindeki...

04 Mart 2018 Pazar 19:25
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
banner230

ANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Altındağ ilçesi Karapürçek mevkisinde İdris Yılmaz idaresindeki 06 AE 9370 plakalı minibüs ile İlhan Yavuz idaresindeki 06 COH 64 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Hüseyin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Sürücüler ile minibüsteki Naciye Yılmaz, Merve, Zeliha, Zeynel ve Nimet Yazıcıoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların, sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Anahtar Kelimeler:
7 Kişi Yaralandı.1 Kişi öldüAnkaraçevreyoluMinibüsOtomobilTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim