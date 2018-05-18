Başkentte trafik kazası: 1 ölü

ANKARA (AA) - Başkentte, çevre yolundaki köprüden alt yola düşen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Alkan idaresindeki 61 K 11851 plakalı tır, Ankara çevre yolu E-90 Otoyolu'ndaki Yuva Mahallesi mevkisinde, önce bariyerlere çarptı ardından köprü korkuluklarını aşarak alt yola düştü.
Kazanın meydana geldiği bölgenin yakınında altyapı çalışması yürüten işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kaza nedeniyle Ankara çevre yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.