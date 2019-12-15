Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı
ANKARA (AA) - Başkentte 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay yönüne seyir halindeki 06 DY 0853 plakalı otomobil, trafik ışıklarından Mimar Caddesi yönüne sola dönmeye çalışan 06...
Genel 15.12.2019, 02:29
ANKARA (AA) - Başkentte 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay yönüne seyir halindeki 06 DY 0853 plakalı otomobil, trafik ışıklarından Mimar Caddesi yönüne sola dönmeye çalışan 06 BD 0109 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan, otomobillerdeki 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan taraflar arasında gerginlik yaşanırken, trafik kurallarına uymayarak kazaya yol açtığı öne sürülen 06 DY 0853 plakalı otomobilde bulunanların alkollü oldukları iddia edildi.
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