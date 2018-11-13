Başkentte terör örgütü MLKP operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisinin (MLKP) gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan G.Ö, C.E.A. ve S.P. yakalandı.