Son Dakika
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
- Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı
Genel 05.12.2019, 12:56
ANKARA (AA) - Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si başkentte yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.
Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2°
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49