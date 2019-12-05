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Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

- Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı

Genel 05.12.2019, 12:56
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
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ANKARA (AA) - Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si başkentte yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 yabancı uyruklu zanlıdan 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#DEAŞ operasyonu #gözaltı #Irak #Suriye #yabancı uyruklu
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