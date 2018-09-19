Başkentte tefeci operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, POS cihazıyla tefecilik yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Meltem Sokak'ta faaliyet gösteren tabelasız iş yerinde POS cihazı ile tefecilik yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı operasyonda V.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

İş yerindeki aramada 14 POS cihazı, 94 kredi kartı, 3 cep telefonu ve 49 bin 885 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında tefecilik yaptıklarını kabul ettiği belirtildi.