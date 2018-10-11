ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde paravan iş yerleri üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, bazı iş yerlerinde POS cihazıyla tefecilik yapıldığını belirledi.

Kuyumcu ve ambalajcı adı altında faaliyet gösteren çok sayıda iş yerine sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, herhangi bir mal veya hizmet satmadığı halde kredi kartlarından belirli faiz oranları karşılığı çekim yapan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerlerinde 261 kredi kartı, işlemlere ait dokümanlar, çok sayıda POS cihazı, para sayma makinesi, başka firmalara ait yazar kasalar, 2 tabanca ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.