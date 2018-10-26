Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

- Ankara'da polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişinin elindeki poşette 775 sikke ele geçirdi - Başkente getirdiği sikkeleri satmak isterken polisin dikkati sayesinde yakalanan zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğu öğrenildi

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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ANKARA (AA) - Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elindeki poşette tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde elinde poşetle bekleyen ve şüpheli hareketleri olan E.Y'yi durdurarak arama yaptı.

Söz konusu poşette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirildi. Bunların kendisine ait olduğunu ve satmak için Ankara'ya getirdiğini söyleyen E.Y. hakkında araştırma yapan ekipler, zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğunu belirledi.

Polis tarafından yetkililere teslim edilmek üzere sikkelere el konuldu.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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