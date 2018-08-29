Başkentte sünnet olan çocuklar için şölen düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Sünnet Organizasyonu" kapsamında sünnet olan 2 bin 18 çocuk için şölen düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşları 6-12 arasında değişen Başkentli çocukların sünnetleri belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Her sene, o yılın rakamı ile eş sayıda çocuğu sünnet ettiren ve gerçekleştirdiği şölenle çocuklara eğlenceli bir gün yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2 bin 18 çocuğun bu özel gününde yanında olacak.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın da katılacağı şölen, Cumartesi günü saat 13.30'da, Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Daha önce sünnet edilen 2 bin 18 çocuk, kendileri için hazırlanan şölende gönüllerince eğlenecek. Şölen, palyaçolar ve çeşitli gösterilerle renklenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçıları Nur Yoldaş ve Mustafa Özcan'ın sahne alacağı toplu sünnet şöleninde Mehter Takımı da yer alacak.

- Ücretsiz servis imkanı



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan organizasyona katılacak çocuklar ve aileleri için ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Belirlenen noktalardan otobüslerle alınacak aileler, şölenin ardından yine evlerine yakın noktalara bırakılacak.

Çocukların sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ikramlar, hediyeler ve renkli etkinliklerle çocukların yüzünü güldürecek.



