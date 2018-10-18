Başkentte suç örgütüne yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2016'dan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, liderliğini Levent Aramaz'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin, 22 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah, 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, jop, polis kanalına ayarlı telsiz ve 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Levent Aramaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak, maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülüyor.