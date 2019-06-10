Başkent'te su taşkınları nedeniyle yoğun mesai

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışın ardından yaşanan su taşkınları sonrası biriken suyun tahliyesi için yoğun çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler özellikle yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde su taşkınlarıyla sabaha kadar mücadele etti.

Ekipler özellikle yağışın yoğun olarak yaşandığı Etimesgut Piyade Mahallesi 2222. Cadde, Etimesgut İstasyon Caddesi, Sincan Lale Alt Geçidi, Sincan Polatlı 2 Caddesi Alt Geçidi, Eryaman, Etimesgut-Elvankent Çevre Yolu bağlantısı, Harikalar Diyarı Metro İstasyonu, Türk Kızılayı Caddesi, Altay Mahallesi ve Karataş Mahallesi'nde su taşkınlarıyla mücadele için sabaha kadar çalıştı.

Mavi Masa, ALO 153, 112 Acil ve sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar da çalışmalar sırasında dikkate alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ ve itfaiye başta olmak üzere ilgili tüm birimlerdeki ekiplerin teyakkuzda olduklarını ve izinlerinin iptal edildiğini, binden fazla personel, 200'ün üzerinde iş makinası ve 724 otobüsün sahada çalıştığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinde kurulan koordinasyon ekibinin süreci yakından takip edeceğini aktaran Yavaş, "Ankaramızın alt yapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır. Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.