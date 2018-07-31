Başkentte su kesintisi

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle bazı mahallelere 24 saat süreyle su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kesintinin Konya Yolu Gölbaşı şehir geçişi güzergahındaki içme suyu hattı bağlantı çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Taşpınar, Tulumtaş, İncek ve Koparan Mahalleleri haricindeki tüm mahallelerinin etkileneceği su kesintisinin, 1 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00'den 2 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar süreceği aktarıldı.

Vatandaşların mağdur olmamaları için uyarıları dikkate almaları istenen açıklamada, içme suyu bağlantı çalışmaları boyunca 24 saatlik imalat süresine ek olarak betonlama çalışmalarının devam edeceği, boşalan boruların dolmasının zaman alacağı bu nedenle yüksek katlı binaların su alma süresinin uzayabileceği kaydedildi.