Başkentte sokak ve yaban hayvanları için besleme desteği

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları (STK) şehrin ücra köşelerinde sokak hayvanlarına gıda, sağlık, barınma ve yakacak desteği sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından öncelikle İmrahor Vadisi, Yakupabdal ve Çubuk besleme noktalarında sokak hayvanlarına yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Mamaların yanı sıra birçok kurumdan alınan yemek artıkları da kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda hayvanlara veriliyor.

Besleme yapılan noktalarda, kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına sağlık müdahaleleri yapılıyor.

Yaban hayvanları için de çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Mogan Gölü, Karagöl ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde olan göllerde çalışmalarını sürdürüyor. Karabatak, meke, ördek, Pekin ördeği, yeşilbaşlı ördek, Amerikan ördeği ve çeşitli bölgelerden göç ederek gelen kanatlı hayvanlar, aralık ve mart ayları arasında düzenli olarak besleniyor.

Karla kaplı alanlarda gıda bulmakta zorlanan geyik, yaban atı, ayı, yaban keçisi ve tilki gibi çok sayıda hayvanının yaşadığı doğal ortamda besleme çalışması yaptıklarını da belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri paylaştı:

"Yaban hayvanları için özellikle Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Ayaş gibi ilçelerde besleme desteği sağlıyoruz. Toplam 1 ton çeşitli gıda malzemesini, Güdül Sorgun Tabiat Parkı'nda belirli noktalara dağıttık. 500 kilogram kaba yem, çayır kuru otu, yonca kuru otu, 100 kilogram kesif yem ile 200 kilogram marul ve havuç, tilki ve köpekler için de köpek maması dağıtımı yaptık."

