Başkentte sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, son bir yılda 9 binden fazla sokak hayvanının tedavi edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada,ile'nde sokak hayvanlarının tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Sokak hayvanlarına yönelik tedavi merkezlerinde, 97 kişilik ekiple kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona, röntgenden ultrasonografi ve mikroçip uygulamasına kadar çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği, son bir yıl içerisinde 9 bin 695 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Tedavileri tamamlanan hayvanların daha sonra bulundukları doğal ortamlara bırakıldığı kaydedildi.