Başkentte silahlı saldırı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde pompalı tüfek, tabanca, taş ve sopalarla saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1774/2 Cadde'de kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç kişi Ö.Ş. ve Z.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.

Daha sonra koşarak yaklaşık 20 metre ileride Sağduyu Caddesi'nde park halindeki 60 NJ 163 plakalı otomobile binen Ö.Ş. ve Z.A. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine otomobilin önünü kesip aracın camlarını kıran saldırganlar Ö.Ş'yi tabancayla vurarak, Z.A'yı da taş ve sopalarla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.