Başkentte silahlı kavga

- Mamak ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Başkentte silahlı kavga
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ANKARA (AA) - Başkentte alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Mamak ilçesi İnegöl Caddesi'nde O.D. adlı kişi, alacak meselesi nedeniyle ikametgahına gelen S.Ş. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Yaralı O.D, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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