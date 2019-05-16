Başkentte silahlı kavga

ANKARA (AA) - Başkentte alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Yaralı O.D, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
- Mamak ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
ANKARA (AA) - Başkentte alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Yaralı O.D, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.