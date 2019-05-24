Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentteki alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, GİMAT bölgesinde İ.B.(33) ile M.G. (36) arasında, ticari anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi ile İ.B, M.G.'nin bacak ve göğüs bölgesine 3 el ateş etti.

Olay yerinden aracıyla uzaklaşan İ.B, İvedik Caddesi üzerinde Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İ.B'nin sorgusunda, M.G. tarafından dolandırıldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

M.G. olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.







