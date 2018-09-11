Başkentte silahla yaralama

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırıda, 3 kişi yaralandı.

Çamlık Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde Selahattin Göçer, otomobiliyle seyir halinde iken alacak verecek meselesinden husumetli olduğu Cengiz Yılmaz'ı kaldırımda yürürken gördü.

Göçer, otomobiliyle Yılmaz'ın önünü keserek araç içerisinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Yılmaz yere yığılırken o sırada kaldırımda yürüyen ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir anne kız da yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahındaki mermilerin bitmesi üzerine Göçer, olay yerinden aracıyla kaçtı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı, polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.