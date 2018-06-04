Başkentte silahla yaralama

ANKARA (AA) - Başkentte, parkta oturan bazı kişilere bir otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak İlçesi Şirintepe Mahallesi Muhtar Arif Celep Parkı'nda Taylan A. ve Nadir Ş'ye, 71 AN 101 plakalı araçtan henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.

Parkta bulunan Taylan A. ve Nadir Ş. ile parktan geçen ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Araçta bulunan 4 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerince Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







