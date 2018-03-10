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Başkentte seyyar satıcılara yönelik denetim

- Ankara Büyükşehir Belediyesince Ulus'taki seyyar satıcılara yönelik 115 zabıtanın katımılıyla denetim yapıldı - Seyyar satıcıların el konulan tezgahları ve malları yediemine alındı

10 Mart 2018 Cumartesi 15:37
Başkentte seyyar satıcılara yönelik denetim
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince seyyar satıcılara yönelik 115 zabıtanın katımılıyla denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda zabıta ekiplerince, Ulus'taki seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimleri gerçekleştiren 115 zabıtaya polisler de destek oldu.

Anafartalar Caddesi, Ulus Hali, Denizciler Caddesi, İtfaiye Meydanı ve çevresindeki seyyar satıcıların el konulan tezgahları ve malları yediemine alındı.

Zabıta, dükkanlarının önüne aşırı mal yığan ve kaldırımları işgal ederek yaya trafiğini kısıtlayan esnafı da uyardı.

- "Birinci önceliğimiz, halk sağlığı"

Denetimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Ankara'da seyyar gıda satıcıları başta olmak üzere halk sağlığını tehlikeye atan ve kaçak yollardan satış yapanlarla etkin mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin vatandaşın güvenliği ve huzuru için 24 saat fedakarca görev yaptığını bildiren Yücel, "Gerçekleştirdiğimiz operasyonla, Başkentliler için özellikle gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Birinci önceliğimiz, halk sağlığı. Operasyonun önemli bir başka amacı da, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi. Böylece haksız rekabetin önüne geçip ticarette adaleti sağlamak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Yücel, benzer denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiDenetimSeyyar SatıcıZabıta
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