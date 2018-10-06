Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Birlik (25) idaresindeki 55 JM 352 plakalı otomobilde, Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi'nden Demetevler istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk olarak sürücü Birlik müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.