Başkentte servis aracı devrildi: 9 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da iş yeri servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı.
Kazada H. Ç, G. Ç, Y. A, R. O, M. S, D. S, A M, E. K. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Ankara'da iş yeri servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı
ANKARA (AA) - Ankara'da iş yeri servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı.
Kazada H. Ç, G. Ç, Y. A, R. O, M. S, D. S, A M, E. K. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.