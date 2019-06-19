Başkentte servis aracı devrildi: 9 yaralı

- Ankara'da iş yeri servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı

Başkentte servis aracı devrildi: 9 yaralı
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ANKARA (AA) - Ankara'da iş yeri servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

M.Y yönetimindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı İstanbul yolu Gölbaşı istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada H. Ç, G. Ç, Y. A, R. O, M. S, D. S, A M, E. K. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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