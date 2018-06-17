Başkentte şehitlikte hüzünlü

ANKARA (AA) - Terör dolayısıyla yetim kalan evlatlar ile çocuklarını şehit veren babaların, "Babalar Günü"nde şehitliğe gerçekleştirdikleri ziyaret, hüzünlü anlara sahne oldu.

Başkentte şehit babaları ve çocukları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın yetim bıraktığı çocuklar ile terör dolayısıyla çocuklarını şehit veren babalar, "Babalar Günü"nü buruk geçirdi.

Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan aileleri, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.