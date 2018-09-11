ANKARA (AA) - Başkentte Etimesgut ilçesindeki Öğretmenler Parkı, şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak için yeniden düzenlendi ve adı "Şehit Öğretmenler Parkı" olarak değiştirildi.

30 Ağustos Mahallesi'ndeki Öğretmenler Parkı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Etimesgut Belediyesine sunulan teklifin ardından yeniden düzenlendi.

Adı "Şehit Öğretmenler Parkı" olarak değiştirilen park, düzenlenen törenle açıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz'ın, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit öğretmenler için bir park yapılması teklifinde bulunduğunu aktardı.

Bunun üzerine ilçe merkezinde bulunan Öğretmenler Parkı'nın yeniden düzenlenmesi ve adının "Şehit Öğretmenler Parkı" olarak değiştirilmesi kararını aldıklarını söyleyen Demirel, "Öğretmenler Parkı, 1990 yılından önce yapılmış bir parktı. İLKSAN yöneticileriyle birlikte parkımızda yapılan yeni tasarım ve düzenlemeler belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Parkımızın açılışının hayırlısı olmasını diliyorum." dedi.

Şehitlerin isimlerini parklar, okullar ve diğer tesislerde yaşattıklarını ifade eden Demirel, milli ve manevi değerleri ön plana çıkartan çalışmalar yapma gayretinde olduklarını kaydetti.

Tuncer Yılmaz da öğretmenlerin, vatan ve millete hizmet etmek, çocukların toplumda iyi birer birey olmalarını sağlamak için ülkenin en ücra yerlerinde hizmet ettiklerini vurgulayarak, "Hizmetten başka gayesi olmayan eğitim çalışanları, bölgenin aydınlanmasını istemeyen, toplumun cahil ve biatçı kalmasını isteyen terör örgütleri tarafından şehit edilmişlerdir." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de uzun yıllardır terörle mücadele edildiğini anımsatarak, bu konuda farkındalık sağlanması ve şehit öğretmenlerin adının unutulmaması için böyle bir parkın açılmasını teklif ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Demirel, Yılmaz ve Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel tarafından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.

- Parkta 168 şehit öğretmenin künyesi yer alıyor

Parkın ortasına inşa edilen anıtta, eğitim ve öğretim faaliyetleri esnasında şehit edilen 168 eğitimcinin künyesi bulunuyor.

Parkın, Öğretmenler Sokağı'na bakan iki kapısından birine 22 Nisan 1996'da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde şehit edilen öğretmenlerin anısına "Ekinözü Şehitleri Kapısı", diğerine ise 11 Eylül 1994'te Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde şehit olan öğretmenlerin anısına "Darıkent Şehitleri Kapısı" adı verildi.

Parkın 2093'üncü sokağa bakan kapısına da 21 yaşında, henüz 25 günlük öğretmenken 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in ismi verildi.